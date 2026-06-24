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بانک ملی ایران ضمن عذرخواهی از مشتریان و قدردانی از شکیبایی آنان اعلام کرد: اختلال ایجادشده در خدمات کارتمحور این بانک که به منظور صیانت از امنیت دادهها اعمال شد، در حال حاضر رفع شده و این دسته از خدمات مجدد در دسترس مشتریان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام بانک ملی، امکان کارتبهکارت درون بانکی (ملی به ملی) تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاه خودپرداز و سامانه بام در قالب ۵ تراکنش
امکان خرید اینترنتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان
امکان خرید از طریق پایانههای فروش (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان
انتقال وجه پایا و انتقال وجه درونبانکی از طریق سامانههای شعب
خرید از درگاههای بانکی درونبرنامهای شامل خرید شارژ، بسته اینترنتی، شارژ کیف پول و پرداخت تاکسیهای اینترنتی
مسدودسازی کارت از طریق دستگاههای خودپرداز
دریافت ۱۰ گردش آخر حساب از طریق خودپرداز و ۵ گردش آخر کارت از طریق سامانه بام (نسخه تحت وب)
واریز گروهی حقوق مشتریان حقوقی (درونبانکی)
ارسال پیامک تراکنشها به مشتریان
واریز یارانه نقدی به بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مشتری بانک ملی ایران در دهکهای اول تا نهم
رفع سوءاثر چکهای برگشتی (بهجز موارد مبتنی بر تأمین موجودی یا وصول چک)
نحوه دریافت موجودی حساب:
مشتریان دارای کارت میتوانند با ورود به اپلیکیشن بام و انتخاب گزینه «مانده کارت» در بخش «خدمات کارت»، پس از وارد کردن اطلاعات کارت، موجودی خود را مشاهده کنند. همچنین امکان دریافت موجودی از طریق دستگاههای خودپرداز و انتخاب گزینه «موجودی کارت» فراهم است.
دارندگان حسابهای فاقد کارت نیز میتوانند با مراجعه به اپلیکیشن بام یا نسخه تحت وب (PWA) و انتخاب گزینه «نمایش مانده» در بخش «حسابها»، از موجودی حساب خود مطلع شوند.
گفتنی است تلاش برای بازگشت کامل و پایدار تمامی سامانهها و خدمات بانک ملی ایران بهصورت شبانهروزی ادامه دارد.