استاندار خراسان رضوی گفت: با هدف هم‌افزایی، استان به هفت منطقه بین شهرداری‌ها تقسیم میشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،غلامحسین مظفری عصر دیروز در نشست شورای سازمان همیاری شهرداری‌ها، گفت: انتظار است شهرداری مشهد به عنوان یک ظرفیت بزرگ ملی، علاوه بر مدیریت امور کلان خود، نقش پشتیبان و فعال‌تری در حمایت از شهرداری‌های کوچک‌تر استان ایفا کند.

وی با بیان اینکه جمعیت مشهد از ۲۵ استان کشور بیشتر است اظهار کرد: مدیریت این کلان‌شهر به دلیل گستردگی و پیچیدگی‌ها کار دشواری است، اما ظرفیت‌های این شهرداری باید در خدمت تقویت زیرساخت‌ها و رفع نیاز‌های سایر شهر‌های استان نیز قرار گیرد.

مظفری با اشاره به لزوم تقسیم‌بندی استان به هفت منطقه برای همکاری‌های مشترک افزود: تشکیل شرکت‌های منطقه‌ای میان شهرداری‌ها برای استفاده بهینه از ماشین‌آلات و ایجاد اقتصاد مکمل، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، از استهلاک زودرس تجهیزات جلوگیری می‌کند.

وی همچنین از سازمان همیاری شهرداری‌ها خواست با خروج از وضعیت فعلی، به سمت اجرای طرح‌های باکیفیت و پایدار حرکت کرده و ظرفیت‌های خود را حداقل دو برابر افزایش دهد.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: هنر مدیریت شهری در شرایط کنونی، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت جدی مردم است؛ چرا که تنها با تکیه بر منابع دولتی، امکان پاسخگویی به نیاز‌های رو به رشد شهر‌ها وجود ندارد.

مظفری همچنین به در پیش بودن مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد در هجدهم تیرماه اشاره کرد و گفت: این رویداد مسئولیتی خطیر برای استان است و شهرداری‌ها موظف‌اند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، این مراسم را در شأن نام مشهد و خراسان رضوی برگزار کنند.