نماینده ولی‌ فقیه در استان آذربایجان غربی، رسانه ملی را عامل مهمی در حفظ امنیت و آرامش جامعه و ابزاری قدرتمند برای تبیین معارف حسینی و مقابله با جنگ‌های شناختی دشمن دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی، نماینده ولی‌ فقیه در استان آذربایجان‌ غربی و امام‌جمعه ارومیه، در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مهاباد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای تبیین معارف حسینی و تقویت جهاد تبیین تأکید کرد.

وی با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، نقش رسانه ملی به‌ویژه مرکز مهاباد را در انعکاس رویداد‌های اخیر، پوشش تجمعات جانفدایان ایران اسلامی و ایجاد انسجام اجتماعی، مؤثر و ارزشمند دانست.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به تحولات منطقه و ناتوانی دشمن در شناخت روحیه ملت ایران، تصریح کرد: رسانه ملی در روز‌های دشوار و سرنوشت‌ساز، به‌ویژه در مقاطع جنگ‌های تحمیلی، با درایت و احساس مسئولیت، نقشی مهم در حفظ امنیت، آرامش و وحدت جامعه ایفا کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی همچنین از تولید برنامه‌های فاخر و مخاطب‌پسند در حوزه‌های معارفی و دینی در شبکه مهاباد قدردانی کرد و گفت: صداوسیمای مرکز مهاباد با تولید برنامه‌های متنوع و پربار، یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر برای معرفی فرهنگ و آداب و رسوم کهن منطقه و همچنین نمایش وحدت اقوام و مذاهب است.

در ادامه، عیسی‌زاده، مدیرکل صداوسیمای مهاباد، با بیان اینکه نهضت حسینی و قیام عاشورا الگویی تمام‌عیار برای ایستادگی در برابر ظلم و جهالت است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران ریشه در قیام عاشورا دارد و رسانه در عصر حاضر، فراتر از یک ابزار اطلاع‌رسانی صرف، نقشی راهبردی در هویت‌بخشی، امیدآفرینی، آگاهی‌بخشی و مقابله با جنگ شناختی دشمن بر عهده دارد.

وی با اشاره به سند تحول رسانه، روایت دقیق و صادقانه، توجه به تنوع قومی و زیست‌بوم منطقه، بهره‌گیری از توان جوانان و ظرفیت‌های فنی و هنری همکاران را از اهداف اصلی این مجموعه برشمرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز مهاباد همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تأکید کرد: رسانه در این میان امانت‌دار صداقت و حقیقت بود و روایت درست را به مخاطبان منتقل کرد.

عیسی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به برنامه‌های صداوسیمای مهاباد در ایام محرم اشاره کرد و افزود: این مجموعه با تولید و پخش ویژه‌برنامه‌های متعدد، در امتداد حماسه‌های ملت ایران و با الهام از مکتب ایثار، شهادت و آزادگی، همراه مردم خواهد بود.