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فیلم های سینمایی «کربلا جغرافیای یک تاریخ»، «کتاب» و «یونس»، از شبکه سه و «شور عاشقی»، از شبکه دو پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم مستند سینمایی «کربلا جغرافیای یک تاریخ» محصول ایران در سال ۱۳۹۴ و به کارگردانی بهروز مفید، امروز پخش می شود.
این فیلم شرح مختصری از حرکت امام حسین (ع) از مدینه به مکه و از مکه به سوی کوفه و کربلا و شهادت جانسوز آن حضرت (ع) در دشت نینوا و نهضتی که این قیام تا قیام قیامت در عالم هستی برپا کرده است.
فیلم سینمایی «کتاب» محصول ایران در سال ۱۴۰۰ به کارگردانی امین زندگانی، پنجشنبه ۴ تیر پخش می شود.
«کتاب» وقایع نگاری روز عاشورا به قلم حمیدابن مسلم است که حاکم جدید کوفه به دنبال نابودی آن و گروهی به دنبال نجات آن کتاب هستند ...
فیلم سینمایی «یونس» محصول ایران در سال ۱۳۹۴ و به کارگردانی داریوش یاری، جمعه ۵ تیر پخش می شود.
فیلم «یونس» درباره پسر جوانی با همین نام و برادرش است. او متوجه میشود که برادرش به فردی به نام «هاشم» وعدههایی داده و در مقابل پول قرض گرفته است. با وجود آن که قول داده پول را زود برگرداند، امّا هر بار که «هاشم» از راه
میرسد، او مخفی میشود تا اینکه ...
فیلم سینمایی «شور عاشقی»، به کارگردانی و تهیهکنندگی حسین یاری، پنجشنبه ۴ تیر ساعت ۱۷ از شبکه دو پخش میشود.
این فیلم روایتی متفاوت از همراهی با کاروان اسرای کربلا و تلاش برای افشای حقیقت عاشورا را به تصویر میکشد.
.این فیلم با محوریت شخصیت «سلما» روایت میشود، زنی که همسرش «عبدالرحمن» را برای یاری امام حسین (ع) راهی کربلا کرده بود، اما پس از واقعه عاشورا درمییابد که او به دلیل دلبستگی به زندگی خانوادگی، امام را در روز عاشورا تنها گذاشته است. سلما که با حرکت حضرت زینب (س) و اسرای کربلا از کوفه به سمت شام همراه میشود، متوجه میگردد شمر و همراهانش پیش از ورود کاروان، به شهرها و روستاهای مسیر میروند تا با وارونهنمایی واقعیت، مردم را علیه اهل بیت (ع) تحریک کنند.
در ادامه، سلما تصمیم میگیرد پیش از کاروان اسرا وارد شهرهای مسیر شود و با بیان حقیقت، مردم را از فریب تبلیغات دشمن آگاه کند؛ رسالتی که او را به صدای کاروان اسرای کربلا تبدیل میکند تا حق و باطل در تاریخ جابهجا نشود. در این مسیر، عبدالرحمن نیز به سلما میپیوندد و همراه او برای تبیین حقیقت عاشورا و جبران گذشته گام برمیدارد؛ مسیری که سرانجام به نبرد او با شمر و پیوستنش به امام شهیدش میانجامد.
در این اثر سینمایی، شهره موسوی، پیام احمدینیا، مهدی زمینپرداز، سیامک صفری، نادر فلاح و علی استادی ایفای نقش کردهاند.