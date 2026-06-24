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سومین اردوی آمادهسازی تیم هندبال پسران کمتر از ۱۷سال در شهرستان اسفراین برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین اردوی آمادهسازی تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران ۷ تا ۱۳ تیر به میزبانی استان خراسان شمالی، شهرستان اسفراین برگزار خواهد شد.
در همین راستا، کادر فنی تیم هندبال زیر ۱۷ سال پسران، ۳۰ بازیکن منتخب را برای حضور در این مرحله از اردو فراخوانده است.
اسامی دعوتشدگان به شرح زیر است:
متین اعظمی، امیرمحمد حقیقیان، علی خدامی، احسان حسینی، محمدجواد ملاحسینی، عرفان باقرزاده، محمدرئوف یوسفوند، فاضل ملکی، ابوالفضل مالمیر، محمدطاها احمدیان، عرفان طائفی، امیررضا چالدره، محمدرضا شجاعی، امیر خجسته، علی خرمی، امیرعلی نوری، پوریا حسیننیا، طاها احسنی، آرش عاقل، محمد شیخی، محمدمهدی عبدی، عباس بدرام، آرین اژدر، نیاوش زندش، محمد عموزاده خلیلی، پارسا خزان، امیرحسین میرزایی، امیرمحمد قویدل، معین احسانی و امیرمحمد جوکار