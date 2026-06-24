به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این اثر هنری به همّت استاد خوشنویس رسول حاجی بابایی به صورت شمسه و در ابعاد ۷۰ در ۱۰۰ سانتی‌متر طراحی شده است.

امام جمعه آذرشهر در مراسم رونمایی از این تابلوی خطی با اشاره به فراز «ولیّ لمن والاکم» در زیارت عاشورا، محور وحدت را ولایت دانست و تصریح کرد: تنها راه نجات امت اسلامی، تقویت وحدت حول محور ولایت است و ماه محرم فرصتی ارزشمند برای تحکیم این همدلی به شمار می‌رود.

حجت الاسلام رشتبری گفت: ملت ایران امروز با الهام از درس‌های عاشورا، در سایه وحدت حول محور رهبری، به عزت رسیده و در جبهه مقاومت ایستاده است و به حول و قوه الهی، این مسیر با شعار «هیهات مِنّ االذّله» به برکت الطاف الهی و رهبری امام سیدمجتبی خامنه‌ای(مد ظله العالی)، به پیروزی نهایی خواهد رسید.