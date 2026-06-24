رئیس پلیس راه استان قزوین، از آغاز موج ترافیک پرحجم در محور‌های مواصلاتی استان به سمت شمال و شمال‌غرب کشور خبر داد و پیش‌بینی کرد این وضعیت تا ظهر امروز ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی با اعلام این خبر اظهار داشت: از عصر روز دوشنبه، محور‌های مواصلاتی استان قزوین شاهد آغاز موج ترافیک بوده‌اند که اوج آن در بعدازظهر سه‌شنبه و صبح امروز (چهارشنبه) مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت کنونی ترافیک در آزادراه‌های استان افزود: در حال حاضر، آزادراه قزوین-کرج به ویژه در برخی مقاطع محدوده محمدیه و نیروگاه، به دلیل تداخل جریان‌های ترافیکی، شاهد ترافیک پرحجم، نیمه‌سنگین و در برخی نقاط ایستا و سنگین هستیم.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: ترافیک در محدوده کنارگذر آزادراه قزوین-زنجان نیز پرحجم گزارش شده است. همچنین در آزادراه قزوین-رشت، به خصوص در محدوده تونل‌ها، ترافیک پرحجم و نیمه‌سنگین است و پس‌زدگی ترافیک به طول یک تا دو کیلومتر قبل از تونل‌ها مشاهده می‌شود.

سرهنگ تقی‌خانی در پایان پیش‌بینی کرد که این وضعیت ترافیکی تا ظهر امروز چهارشنبه تداوم داشته باشد و پس از آن، باید برای آغاز موج بازگشت ترافیک آماده شد.