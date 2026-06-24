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رئیس دادگستری خاتم: با سیستمی شدن فرآیندها، نگرانی از مفقود شدن پروندهها و درخواستهای قضایی به طور کامل برطرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسینی در نشست با خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان خاتم با اشاره به استفاده از ظرفیت جلسات مجازی در فرآیندهای قضایی گفت: امروزه بخشی از جلسات دادرسی با بهرهگیری از سامانههای ارتباطی به صورت مجازی برگزار میشود که در آن همکاران قضایی در مجموعه دادگستری و متهمان در زندان حضور داشته و این امر موجب تسریع در رسیدگی و کاهش هزینهها شده است.
وی با بیان اینکه تمامی پروندههای قضایی به صورت سیستمی ثبت و نگهداری میشوند، افزود: در گذشته برخی افراد از مفقود شدن پروندهها یا درخواستهای خود گلایه داشتند، اما اکنون تمامی درخواستها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سامانه ثبت میشود و برای سالهای طولانی قابل دسترسی و پیگیری خواهد بود.
رئیس دادگستری شهرستان خاتم ادامه داد: دسترسی سریع و همزمان مراجع نظارتی و قضایی در سطح استان و کشور به اطلاعات پروندهها، امکان بررسی دقیق و فوری روند رسیدگی را فراهم کرده و موجب افزایش شفافیت، دقت و نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار پروندههای حقوقی شهرستان اشاره کرد و گفت: بیشترین پروندههای مطرح شده در حوزه حقوقی مربوط به مطالبه وجه، بطلان معاملات، مهریه، تقسیم ترکه و خلع ید است.
حسینی همچنین مهمترین چالش پروندههای ملکی را مشکلات ثبتی و تعیین حدود اراضی عنوان کرد و اظهار داشت: بخشی از اختلافات ملکی ناشی از ثبت نشدن برخی اراضی، نبود حدنگاری دقیق در گذشته و همچنین اختلافات میان اشخاص و دستگاههای دولتی بر سر اراضی ملی است.