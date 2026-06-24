اختلال در روند توزیع کودهای شیمیایی درخراسان رضوی
توزیع کودهای شیمیایی بین کشاورزان خراسان رضوی با اختلاف نظر سازمان برنامه و بودجه و وزات جهاد کشاورزی با مشکل مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بسته شدن یا اختلال سامانه عامل اختلال در روند توزیع و دسترسی عاملان خرید و کشاورزان در شهرستانهای استان به کودهای شیمیایی به ویژه اوره و ازته است.
علی اکبر لبافی افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مقرر شده است قیمت جدید فروش کودهای شیمیایی هر سال در ابتدای خردادماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با استعلام از بورس کالا و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین و برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شود.
وی اظهار کرد: با این حال امسال با وجود اعلام قیمتهای بورس کالا و همچنین هزینههای تبعی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تاکنون قیمت فروش کود از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نشده است، در نتیجه، از ابتدای خردادماه توزیع این نهاده عملاً متوقف شده و سامانه کنترل و پایش مواد کودی نیز برای صدور حواله کود مسدود مانده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: این در حالی است که انبارهای استان از کودهای شیمیایی پر است که بخشی از آن مربوط به خریدهای قبل و بخشی دیگر مربوط به خریدهای جدید است، امسال سامانه کنترل و پایش مواد کودی در خردادماه دچار اختلال و بسته شده و در واقع اختلاف نظر بین سازمان برنامه و بودجه و وزات جهاد کشاورزی منجر به توقف توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان شده است.
لبافی اضافه کرد: طبق مصوبه هیئت وزیران که مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۳ است، افزایش قیمت کود هر ساله باید ۳۰ درصد باشد، در این راستا سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار لازم را انجام و به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص میداده است، اما خردادماه امسال اختلاف بین این دو نهاد سامانه توزیع را غیرفعال کرده است و وزارت جهاد کشاورزی قادر به توزیع کودهای موجود در انبار یا خرید کود جدید نیست.
وی ادامه داد: در اجرای سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی و با عنایت به نقش مؤثر کودهای پایه در افزایش بهرهوری و ارتقای عملکرد محصولات زراعی بهاره و پاییزه و با توجه به تأثیر ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف بهموقع این نهادهها در افزایش تولید محصولات کشاورزی، اعضای نشست، پیشنهادهایی برای حل این مساله عنوان کردند تا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استان مطرح و مصوب شود.
به گفته لبافی این پیشنهادها شامل حذف یارانه کودهای شیمیایی بهصورت تدریجی و مرحلهای، با توجه به مراحل پایانی فصل کشت بهاره و نیاز مبرم بخش کشاورزی به تأمین و ذخیرهسازی کود اوره، تسریع در ابلاغ و اجرای مصوبه تعیین قیمت به منظور برنامههای تأمین کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی، تامین اعتبارات و یارانه مورد نیاز برای تهیه و تدارک کود اوره مصرفی بخش کشاورزی و تخصیص بهموقع منابع بود.