به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین مرحله از اردو‌های آماده‌سازی تیم هندبال نوجوانان پسر ایران به میزبانی فدراسیون هندبال و در تهران برگزار خواهد شد.

ورزشکاران نوجوان هندبال ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی ازبکستان آماده می‌کنند، این مرحله از اردو را ۶ تا ۱۰ تیر با حضور ۲۰ بازیکن برگزار خواهند کرد.

اسامی بازیکنان دعوت‌شده به این مرحله از اردو به شرح زیر است:

محمدطا‌ها ابراهیم‌خانلری سیس، امیرعلی قاسمی، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدی‌فر، حسن جودکی، صالح حسه‌زاده، محمدحسین حق‌ستان، دانیال میرحسینی، حسین خجسته، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد کشاورز، مهدیار مولوی، امیرعلی تقی‌زاده، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیک‌اقبال، محسن هادی‌زاده، محمدرضا همتی و مهرشاد منصوری