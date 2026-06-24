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مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به پدیدههای جوی مورد انتظار تا پایان هفته جاری گفت: آسمان استان به ویژه در تاسوعا و عاشورای حسینی خنک و ابری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی امروز همزمان با تاسوعای حسینی آسمان در بیشتر مناطق استان اردبیل ابری و مهآلود همراه با حاکم شدن هوای به نسبت خنک خواهد بود و به ویژه در مناطق مرکزی و شمالی استان در ساعتهای بعد از ظهر و شب همراه با رگبار باران و رعد و برق پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین فردا همزمان با عاشورای حسینی آسمان استان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعتها رگبار موقت به ویژه در ارتفاعات و مناطق منتهی به کوه سبلان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: روز جمعه نیز با نفوذ سامانهای بارشی به استان اردبیل و تداوم هوای به نسبت خنک، تا اوایل هفته آینده شرایط جوی ناپایدار برای بیشتر مناطق این استان انتظار میرود.
کوهی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در پی شرایط جوی قله سبلان، ادامه داد: سوم تا هفتم تیر در پی عبور سامانهای بارشی از شمالغرب کشور، رخدادهایی مانند رگبار باران و تگرگ با احتمال اصابت رعد و برق پیشبینی میشود که در بعضی ساعتها میزان بارش قابل توجه خواهد بود و سوای قله، شرایط در نقاط پایین دست هم میتواند مخاطرهآمیز باشد.
وی افزود: بر همین اساس توصیه میشود در بازه زمانی مورد اشاره ضمن خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، مردم از توقف و اتراق در دامنه، نقاط کوهپایهای و مسیلهای منتهی به کوهستان سبلان خودداری کنند.