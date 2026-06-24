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اجتماع بزرگ و مردمی مراسم عزاداری عصر عاشورای حسینی یوم الحسین (ع) فردا در میدان امام حسین علیه السلام اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان از مردم دعوت کرد در مراسم عصر عاشورای حسینی یوم الحسین (ع) ساعت ۱۶:۳۰ فردا در میدان امام حسین (ع) اصفهان حضور پیدا کنند.
در این مراسم استاد مهدی دانشمند سخنرانی میکند و حاج مهدی منصوری، کربلایی مهدی رعنایی، کربلایی امیربرومند، حاج محمد یزدخواستی وکربلایی محمدرضا طالبی از مداحان این مراسم هستند.