به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان از مردم دعوت کرد در مراسم عصر عاشورای حسینی یوم الحسین (ع) ساعت ۱۶:۳۰ فردا در میدان امام حسین (ع) اصفهان حضور پیدا کنند.

در این مراسم استاد مهدی دانشمند سخنرانی می‌کند و حاج مهدی منصوری، کربلایی مهدی رعنایی، کربلایی امیربرومند، حاج محمد یزدخواستی وکربلایی محمدرضا طالبی از مداحان این مراسم هستند.