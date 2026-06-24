به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تیلیغات اسلامی بویین میاندشت با اشاره به جایگاه شهید وشهادت گفت:اگر مومنان در عهدی که با خدا بسته‌اند، حول محور ولایت اجتماع قلوب داشته باشند، شرایط ظهور فراهم می‌شود.

حجت الاسلام منصور صابری افزود: اگر می‌خواهیم در کنار امام وهمراه او باشیم لازم است، به امام جامعه معرفت پیدا کنیم و به اندازه آن معرف مطیع امر امام خواهیم بود، همانند شهدا که از تمام هستی خود گذشتند تا به معرفت الهی رسیدند.

در این مراسم از یادبود امیر سرتیپ خلبان غفور قجاوند اهل روستای بتلیجه که سال ۹۷ در سانحه هوایی بوئینگ ۷۰۷ در استان البرز به شهادت رسید، رونمایی شد.