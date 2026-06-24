هوای کلانشهر مشهد، امروز سوم تیر ماه، برای دومین روز پیاپی ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۱ نشانگر آلودگی هواست و در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز شاخص کیفیت هوا با عدد ۱۱۲ گویای وضعیت هشدار آلودگی است.

سعید محمودی با بیان این که هم اکنون کیفیت هوای مناطق الهیه و وحدت در شرایط آلوده برای تمامی افراد قرار دارد اضافه کرد: کیفیت هوا در سایر ۲۱ ایستگاه سنجش مشهد در شرایط آلوده و ناسالم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثری در تامین سلامت خود و دیگران ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که یکی از علل اصلی تشدید آلودگی هواست.