وقوع چهارحادثه در استان، ۲ فوتی و ۱۶ مصدوم داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان گفت: چهار حادثه ویژه شامل ۲ تصادف منجر به فوت، یک واژگونی خودرو و یک انفجار گاز شهری در شهرستان‌های اصفهان، شهرضا، خمینی شهر و اردستان رخ داد، که در مجموع ۲ نفر جان باختند و ۱۶ نفر مصدوم شدند.

عباس عابدی افزود: ساعت ۰۰:۵۴ بامداد، برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده در کنارگذر پل طیاره به سمت فرودگاه اصفهان به اورژانس اعلام شد، که در این حادثه ۲ مرد ۲۶ و ۶۰ ساله جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: واژگونی ساینا در ساعت ۲ بامداد در محور امین‌آباد به شهرضا با مصدومیت ۶ نفر شامل چهار زن ۱۸ تا ۴۹ ساله، یک مرد ۵۰ ساله و یک دختر ۷ ساله همراه بود، که پس از دریافت خدمات اولیه به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان همچنین از وقوع انفجار گاز شهری در ساعت ۰۲:۰۵ بامداد در محله خیزان خمینی‌شهر خبر داد و گفت:یک واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شد و پنج نفر شامل سه مرد و دو زن در این حادثه مصدوم شدند که برای ادامه درمان به بیمارستان اشرفی خمینی‌شهر انتقال یافتند.

عابدی با اشاره به حادثه دیگری افزود: ساعت ۰۳:۳۷ بامداد نیز، در پی واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در کیلومتر ۱۰ محور مهاباد به اردستان اعزام یک واحد عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شد و پنج مصدوم این حادثه شامل سه زن، یک مرد و یک پسر به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و نکات ایمنی در استفاده از گاز شهری، از شهروندان خواست با توجه بیشتر به اصول ایمنی از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.