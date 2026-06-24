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خوزستان، کربلای ایران یکپارچه در تاسوعای حسینی عزادار و سوگوار حضرت ثارالله (ع) و شهیدان دشت کربلا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم کربلایی خوزستان در روز تاسوعای حسینی با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در رثای حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت ثارالله (ع) نشان میدهند.
مردم عاشورایی خوزستان با برپا کردن مراسم عزای حسینی در مساجد، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیهها، تکایا، هیاتهای مذهبی و منازل و به حرکت درآوردن دسته جات عزاداری در سطح میادین و خیابانهای شهرها و روستاهای خوزستان فرا رسیدن تاسوعای حسینی را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) تسلیت و تعزیت عرض میکنند.
عاشقان حسینی در روزتاسوعا که به یاد رشادتهای علمدار دشت کربلا به نام حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس (ع) نامگذاری شده است با عزاداری در رثای علمدار باوفا نهضت عاشورا به جانباز دشت کربلا عرض ارادت میکنند.