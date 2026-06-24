جنگ تحمیلی سوم/ سردار احمدی مقدم:
ویروسی به نام نتانیاهو مسیر مذاکرات را تخریب میکند
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: مسیر مذاکرات ساده نیست و دشوار و شکننده است و یک ویروس به نام نتانیاهو برای تخریب مذاکرات وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار اسماعیل احمدی مقدم افزود: مراکز اندیشهای ما معتقدند وقوع جنگ پیشفرض است و همین الان هم بر همین اساس پیشبینی و سناریوپردازی میکنند.
او گفت: اگر حوادث دی ۱۴۰۴ رخ نمیداد، شاید جنگ تحمیلی سوم هم آغاز نمیشد. حتی متحدان هم در این زمینه دچار تردید و تزلزل درباره ما شدند.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: ارتباط با حاکمیت پس از دی ماه ضربه دید و سیگنالی به بیرون صادر کرد که نتانیاهو، ترامپ را قانع کند تا در چند روز ایران را بتواند شکست دهد.
سردار احمدی مقدم گفت: در شرایطی هستیم که با وجود انتقادها، نباید هیچ سیگنالی به دشمن داد و باید جبهه داخلی خودمان و قدرت نظامی را تقویت کنیم.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: شهید لاریجانی پس از حوادث دی ماه گفته بود اگر جنگ شود دفاع میکنیم و با اعتماد به نفس زیاد میگفت حتی معترضان هم ضد دشمن خارجی میایستند.
سردار احمدی مقدم گفت: تجزیه کردن ایران و لیبیسازی یکی از سناریوها بود. سوریهسازی و فروپاشی از درون پس از حوادث دی ماه، ونزوئلاسازی با ربایش رهبر و فشار حداکثری اقتصادی از سناریوهایی بود که برای ایران میخواست انجام شود.
او افزود: ایران در جنگ تحمیلی سوم ۲۸۸ سازه آمریکا در ۱۵ پایگاه و ۸ کشور را هدف قرار داد که پس از جنگ جهانی دوم چنین چیزی نظیر نداشته است.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: در ۲ ماه آتشبس، دستاوردهای نظامی و سیاسی داشتیم. نیروهای مسلح به سرعت خودشان را بازسازی میکنند و طرحها و بانک اهدافشان را بهروز کردهاند.
سردار احمدی مقدم گفت: برخی کشورهای اروپایی افرادی را میفرستند و به ما میگویند میخواهند روابط خود را با ایران اصلاح کنند.
او اضافه کرد: تقویت روابط راهبردی با کشورها مختلف و همسایگان از جمله چین، روسیه، آذربایجان، پاکستان، ترکیه، افغانستان و حتی اروپا باید در دستور کار ما باشد.