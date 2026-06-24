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مردم شهر بهمن با برپایی مراسم نخل گردانی یاد و خاطره شهدای دشت کربلا را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین عاشورایی نخل گردانی با بیش از ۲۰۰ سال قدمت یکی از آیینهای سنتی شهر بهمن در تاسوعا و عاشورای حسینی است که عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در صبح تاسوعا کتل یا نخل را تزئین و سیاهپوش و در روز تاسوعا و عاشورا با گرداندن آن در شهر، شهدای دشت کربلا را به صورت نمادین تشییع میکنند.
این مراسم روز هر سال تاسوعا و عاشورا با چاووشی خوانی از حسینیه مرکزی شهر بهمن آغاز می شود تا حرم امامزادگان احمد و جعفر علیهماالسلام ادامه مییابد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.