شطرنج‌بازان همدانی در رقابت‌های قهرمانی رده‌های سنی کشور موفق شدند با کسب یک مدال نقره و ۲ سهمیه تیم ملی، نام همدان را در سطح ملی مطرح کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس هیات شطرنج استان همدان گفت: رقابت‌های شطرنج قهرمانی رده‌های سنی کشور در سال ۱۴۰۵ با حضور جمع زیادی از برترین شطرنج‌بازان استان‌های مختلف کشور برگزار شد و نمایندگان استان همدان نیز با آمادگی مطلوب در این مسابقات حضور یافتند.

آرش آزادی افزود: در این رقابت‌ها که در چندین رده سنی مختلف و در ۲ بخش دختران و پسران برگزار شد، شطرنج‌بازان همدانی توانستند نتایج ارزشمندی کسب کنند و ضمن کسب مدال، سهمیه حضور در تیم ملی را نیز به دست آورند.

او تاکید کرد: در رده سنی کمتر از هشت سال پسران، «سینا آقایی» از شطرنج‌بازان مستعد استان همدان با ارائه بازی‌های درخشان و کسب امتیازات لازم موفق شد در جایگاه دوم کشور قرار گیرد و مدال نقره این دوره از مسابقات را به دست آورد.

رئیس هیات شطرنج همدان گفت: در بخش دختران نیز نمایندگان همدان عملکرد قابل قبولی داشتند و موفق شدند سهمیه حضور در تیم ملی را به دست آورند.

آزادی تاکیدکرد: در رده سنی کمتر از ۱۶ سال دختران، «دنیز برات‌پور» با رقابت با حریفان قدرتمند از سراسر کشور موفق شد عنوان چهارم این مسابقات را کسب کند و بدین ترتیب جواز حضور در تیم ملی را به دست آورد.

او تصریح کرد: همچنین در رده سنی کمتر از هشت سال دختران، «لیانا قلیچ‌خانی» دیگر نماینده شطرنج استان همدان با قرار گرفتن در رتبه ششم کشور توانست سهمیه حضور در تیم ملی را کسب کند و یکی دیگر از افتخارات شطرنج استان را رقم بزند.

رقابت‌های شطرنج قهرمانی رده‌های سنی کشور هر ساله با حضور برترین شطرنج‌بازان استان‌های مختلف برگزار می‌شود و نفرات برتر این مسابقات در برخی رده‌های سنی به تیم‌های ملی پایه کشور راه پیدا می‌کنند.