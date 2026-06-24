به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، عبدالعلی ارژنگ گفت: همه ما مدیون مقام معظم رهبری هستیم و باید مراسمی در شأن مقاومت، عدالت‌خواهی و ملت ایران برگزار کنیم که نمایش وحدت ملی و اقتدار ایران اسلامی را به جهان نشان دهد.

وی افزود: با حضور حماسی مردم در خیابان‌ها و حمایت نیرو‌های مسلح و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، دشمن در میدان نبرد کاملاً عقب‌نشینی کرده است. شهادت امام شهید نه تنها برای ایرانیان بلکه برای امت اسلامی و وجدان‌های بیدار جهان اسلام رخدادی بزرگ است.

ارژنگ افزود: این مراسم صرفاً یک تشییع عادی نیست، بلکه دارای پیامد‌های مهم سیاسی، بین‌المللی و سازمانی است. نمایش وحدت ملی، انسجام اجتماعی، استمرار خط مقاومت و ارسال پیام اقتدار ایران اسلامی به جوامع بین‌المللی از مهم‌ترین پیام‌های این حضور میلیونی خواهد بود.

ارژنگ با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده، گفت: بر اساس تکالیف مشخص‌شده برای استان‌ها، کمیته‌های مختلفی تشکیل شده است؛ کمیته برگزاری مراسم‌ها با مسئولیت حجت‌الاسلام موسوی، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و هماهنگی فرمانداران در شهرستان‌ها، کمیته پشتیبانی و اعزام با مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، کمیته ثبت‌نام و اعزام با مسئولیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته اطلاع‌رسانی با استفاده کامل از ظرفیت صدا و سیمای مرکز استان، فضای مجازی و جراید، کمیته غذاسازی و پذیرایی با مسئولیت مهندس غلامیان، مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری (شهرداران در شهر‌ها و دهیاران در روستاها)، کمیته مالی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (آقای رمضانی)، کمیته حمل و نقل با رعایت کامل ضوابط پلیس راه و انعقاد قرارداد‌های قانونی، کمیته امنیتی با مسئولیت مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری و کمیته مشارکت‌های مردمی با مسئولیت قرارگاه مردمی.