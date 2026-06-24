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زنجان دیروز ثابت کرد که چگونه یک شهر میتواند به بلندگوی مکتب عاشورا تبدیل شود و ایستادگی بر آرمانهای حسینی را به رخ جهانیان بکشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ وقتی از «یومالعباس» زنجان سخن میگوییم، از یک رویداد تقویمی عبور کردهایم. کاروانهایی که روز گذشته خاک زنجان را توتیای چشم کردند، پیامی فراتر از سوگواری داشتند. این اجتماع میلیونی، بازخوانی دوباره مفهوم «وفاداری» در عصر معاصر بود.
زنجان نشان داد که چگونه یک شهر میتواند به بلندگوی مکتب عاشورا تبدیل شود و ایستادگی بر آرمانهای حسینی را به رخ جهانیان بکشد.
دیروز زنجان صحنه ارادت مردمانی بود که با پای دل خود را به دسته حسینیه اعظم زنجان رساندند.
قطار ویژه «کاروان عشق» با ظرفیت ۳۰۰ مسافر، امسال نیز در مسیر تهران ـ زنجان و بالعکس راهاندازی شد تا عزاداران هشتم محرم را برای حضور در اجتماع بزرگ حسینیه اعظم به پایتخت شور و شعور حسینی برساند.
این کاروان ریلی، عزادارانی از نقاط مختلف کشور را به زنجان منتقل کرد تا در آیین باشکوه یومالعباس (ع) شرکت کنند؛ آیینی که هر ساله با حضور گسترده عاشقان اهلبیت (ع) برگزار میشود و جلوهای کمنظیر از وحدت و ارادت حسینی را رقم میزند.