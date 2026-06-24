به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان اعلام کرد: بازرسان قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان از یک واحد انبار در حومۀ اصفهان ۴۸۰ تن گندم، ۲۰ تن جو، ۳۳۰ کیلوگرم برنج خارجی و ۲۴۰ بطری روغن ۸۱۰ گرمی احتکار شده را با تخلف ثبت نکردن ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها، به ارزش ۴۹۰ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.

‌طبق گزارش مدیریت بازرسی اصناف استان، همچنین از یک واحد انبار غیرمجاز در حومۀ اصفهان، ۵۱ حلقه لاستیک خودروی سنگین قاچاق و احتکار شده به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کشف و توقیف و پرونده تخلف برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.