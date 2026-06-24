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حسین متولیان، شاعر، به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله و حضرت عباس علیه السلام، شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین متولیان، شاعر به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیهالسلام و حضرت عباس علیه السلام، شعری سروده است.
كسي كه بَر غمِ خود، چشم، هم گذاشته است
به پایِ عشقِ خودش چشم هم گذاشته است
دو دست داده و چشم و سر و تن و جان را
كه اهل خرج نگويند كم گذاشته است
غلامِ غيرتِ اويم كه بر كتابتِ عشق
ميان دشت دو دستِ قلم گذاشته است
كسي كه قرعه ي ديوانگي و عشقش را
به نامِ مردمِ پاكِ عجم گذاشته است
طواف عشق به محض ولادتش كرده
به شيرخواری پا در حرم گذاشته است
ستونِ ارض و سماوات گشته بيرقِ او
ميان ارض و سماوات علم گذاشته است
ادب ببين كه براي تولدش هم او
درست پشت برادر قدم گذاشته است...