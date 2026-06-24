حسین متولیان، شاعر، به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله و حضرت عباس علیه السلام، شعری سروده است.

دو دست داده و چشم و سر و تن و جان را ...

دو دست داده و چشم و سر و تن و جان را ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین متولیان، شاعر به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و حضرت عباس علیه السلام، شعری سروده است.

كسي كه بَر غمِ خود، چشم، هم گذاشته است

به پایِ عشقِ خودش چشم هم گذاشته است

دو دست داده و چشم و سر و تن و جان را

كه اهل خرج نگويند كم گذاشته است

غلامِ غيرتِ اويم كه بر كتابتِ عشق

ميان دشت دو دستِ قلم گذاشته است

كسي كه قرعه ي ديوانگي و عشقش را

به نامِ مردمِ پاكِ عجم گذاشته است

طواف عشق به محض ولادتش كرده

به شيرخواری پا در حرم گذاشته است

ستونِ ارض و سماوات گشته بيرقِ او

ميان ارض و سماوات علم گذاشته است

ادب ببين كه براي تولدش هم او

درست پشت برادر قدم گذاشته است...