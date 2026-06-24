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مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، از برنامهریزی برای احداث ۱۷۰ مزرعه الگویی در سطح استان با هدف انتقال فناوریهای نوین و توسعه کشاورزی دانشبنیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد حسنینسب با اشاره به بر نقش کلیدی این مراکز در انتقال دانش و یافتههای نوین کشاورزی به بهرهبرداران گفت: در اجرای این طرح کشت محصولات برنج و ذرت علوفهای در اولویت قرار دارد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در شناسایی و استقرار مزارع الگویی متناسب با فصل کشت این محصولات ادامه داد:ارائه پشتیبانیهای فنی، اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی، محورهای اصلی این برنامه برای حمایت از بهرهبرداران خواهد بود.