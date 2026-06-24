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رسانههای صهیونیستی از آمادگی ارتش این رژیم برای عقبنشینی از مناطق محدودی در جنوب لبنان و استقرار نیروهای ارتش این کشور در آنجا خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که ارتش این رژیم برای عقبنشینی محدود از مناطقی در جنوب لبنان و استقرار ارتش این کشور در چارچوب آنچه «سنجش توان ارتش لبنان» نامیده شده، آماده میشود.
سازمان پخش رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گزارش داد که ارتش این رژیم در تدارک عقبنشینی جزئی از مناطق محدودی در جنوب لبنان است تا یگانهای ارتش لبنان در آنجا مستقر شوند.
گزارشهای اسرائیلی حاکی از آن است که ارتش این رژیم تحت فشار آمریکا به دنبال کاهش تدریجی نیروهای زمینی خود در جنوب لبنان است تا زمینه برای استقرار نیروهای ارتش لبنان در این مناطق فراهم شود.
در همین ارتباط شب گذشته شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل جنبش حزبالله لبنان تأکید کرد: رژیم صهیونیستی راهی جز عقبنشینی از لبنان ندارد و عقبنشینی باید در چارچوب یک جدول زمانی انجام شود؛ اسرائیل راهی جز خروج از خاک لبنان ندارد و حفظ یک وجب از خاک لبنان تحت هیچ عنوانی ممکن نیست و بایستی تجاوزهای زمینی، دریایی و هوایی متوقف و نیروهای ارتش لبنان مستقر شوند.
روزنامه «نیویورک تایمز» نیز دو روز پیش به نقل از مقامات صهیونیست نوشت که فرماندهی نظامی اسرائیل دستوراتی جدید مبنی بر محدود کردن عملیات نظامی در لبنان در چارچوب دفاعی صادر کرده است.