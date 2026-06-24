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طرح ملی شوق رویش در کانونهای جمعیت هلال احمر استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: طرح ملی «شوق رویش» با رویکرد توانمندسازی نسل جوان و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت اوقات فراغت، در کانونهای جوانان هلال احمر استان آغاز شده است.
محسن مومنی با اشاره به اهمیت برنامهریزی برای ایام تابستان افزود: دوران فراغت تابستانی فرصت ارزشمندی برای یادگیری مهارتهای فردی و اجتماعی، تقویت روحیه مسئولیتپذیری و افزایش مشارکت جوانان در فعالیتهای داوطلبانه است و به همین منظور، مجموعهای از برنامههای متنوع آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برای گروههای مختلف سنی پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی این طرح بر سه مؤلفه یادگیری، مشارکت و مسئولیت پذیری استوار است، ادامه داد:آموزش مهارتهای امدادی، کارگاههای توانمندسازی، برنامههای ورزشی، فعالیتهای فرهنگی و هنری، اردوهای آموزشی و اجرای طرحهای اجتماعی از مهمترین بخشهای این برنامه خواهد بود.
مومنی گفت: هلال احمر همواره تلاش کرده است، علاوه بر آموزش مهارتهای امداد و نجات، شرایط رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی جوانان را نیز فراهم کند و اجرای این طرح گام مؤثری در مسیر تربیت نسلی آگاه، توانمند و خدمتمحور است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گسترده جوانان و همکاری خانوادهها، برنامههای تابستانی «شوق رویش» به بستری مناسب برای افزایش نشاط اجتماعی، کشف استعدادها و ترویج فرهنگ داوطلبی در استان تبدیل شود.