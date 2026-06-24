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هیئتهای مذهبی قشقایی شیراز صبح تاسوعای حسینی از میدان شهدا به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) دستهروی میکنند؛ آیینی که به گفته برگزارکنندگان، با هدف نمایش وحدت و همدلی جامعه قشقایی و پاسداشت شعائر حسینی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شیخ یحیی پروین قشقایی، مسئول موکب قشقاییهای ایران و مدیر گروه تبلیغ عشایری گفت: با اشاره به سابقه بیش از یک دههای این برنامه افزود: هر ساله جمع زیادی از عزاداران حسینی از جامعه قشقایی و دیگر ارادتمندان اهلبیت(ع) در این مراسم معنوی حضور مییابند و مسیر میدان شهدا (شهرداری) تا حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) را در قالب دسته عزاداری می پیمایند.
پروین قشقایی ادامه داد: عزاداران پیش از آغاز حرکت، در مراسم پرفیض زیارت عاشورا که در مسجد شهدای شیراز و به میزبانی حضرت آیتالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز برگزار میشود، شرکت کردند و پس از عزاداری و صرف صبحانه، ساعت ۹ صبح دستهروی خود را آغاز میکنند.
مسئول موکب قشقاییهای ایران هدف از برگزاری این مراسم را نمایش وحدت و همدلی جامعه قشقایی در پاسداشت شعائر حسینی و تجدید عهد با آرمانهای عاشورا اعلام کرد.