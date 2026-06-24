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بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) با حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صداوسیما، بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) امروز به میزبانی جمهوری آذربایجان در شهر باکو آغاز به کار کرد و هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در این نشست حضور یافت.
این اجلاس با شعار «تقویت توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از طریق همکاریهای پارلمانی» برگزار میشود و ۹ رئیس مجلس، نمایندگان پارلمانها و هیئتهای عالیرتبه کشورهای اسلامی به همراه رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت پارلمانی کشورمان در آن به بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای اقتصادی، تقویت همگرایی میان کشورهای عضو و نقش مجالس در حمایت از برنامههای توسعهای میپردازند.
آقای قالیباف در این اجلاس ضمن حضور در مراسم افتتاحیه و نشستهای تخصصی، دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران را درباره توسعه همکاریهای اقتصادی، ارتقای روابط میان کشورهای اسلامی و بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی برای حل چالشهای مشترک منطقهای و بینالمللی تشریح خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در حاشیه این اجلاس با تعدادی از رؤسای مجالس، هیئتهای پارلمانی و مقامات کشورهای اسلامی دیدار و گفتوگو میکند. این دیدارها با هدف توسعه روابط دوجانبه، تقویت همکاریهای اقتصادی و سیاسی و بررسی مسائل مورد اهتمام جهان اسلام انجام خواهد شد.
در این سفر، روحالله متفکرآزاد، محمدمهدی شهریاری، سیدیحیی سلیمانی و سارا فلاحی نیز به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در برنامهها و نشستهای تخصصی بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی حضور دارند.