به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صداوسیما، بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) امروز به میزبانی جمهوری آذربایجان در شهر باکو آغاز به کار کرد و هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در این نشست حضور یافت.

این اجلاس با شعار «تقویت توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر در کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی از طریق همکاری‌های پارلمانی» برگزار می‌شود و ۹ رئیس مجلس، نمایندگان پارلمان‌ها و هیئت‌های عالی‌رتبه کشور‌های اسلامی به همراه رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت پارلمانی کشورمان در آن به بررسی راهکار‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، تقویت همگرایی میان کشور‌های عضو و نقش مجالس در حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای می‌پردازند.

آقای قالیباف در این اجلاس ضمن حضور در مراسم افتتاحیه و نشست‌های تخصصی، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی، ارتقای روابط میان کشور‌های اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی برای حل چالش‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی تشریح خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در حاشیه این اجلاس با تعدادی از رؤسای مجالس، هیئت‌های پارلمانی و مقامات کشور‌های اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند. این دیدار‌ها با هدف توسعه روابط دوجانبه، تقویت همکاری‌های اقتصادی و سیاسی و بررسی مسائل مورد اهتمام جهان اسلام انجام خواهد شد.

در این سفر، روح‌الله متفکرآزاد، محمدمهدی شهریاری، سیدیحیی سلیمانی و سارا فلاحی نیز به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ها و نشست‌های تخصصی بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی حضور دارند.