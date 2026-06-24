به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی و انتخابی تیم ملی چوب‌کشی ایران برای حضور در بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان با حضور ۱۹ ورزشکار برتر کشور در شهرستان رودهن برگزار شد.

این اردو با حضور ورزشکاران منتخب آقایان و بانوان و زیر نظر فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی و با هدف ارزیابی فنی و آمادگی ملی‌پوشان تشکیل شد.

در این مرحله، سیده مرضیه مهدی‌زاده در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم به اردوی تیم ملی دعوت شد و در جمع ورزشکاران حاضر قرار گرفت.

گفتنی است وی از قهرمانان رشته مچ‌اندازی در سطح آسیا نیز به شمار می‌رود و سابقه حضور در رقابت‌های برون‌مرزی و کسب عناوین قهرمانی را در کارنامه ورزشی خود دارد.