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نخستین مرحله اردوی آمادهسازی و انتخابی تیم ملی چوبکشی ایران برای حضور در بازیهای جهانی عشایر قرقیزستان با حضور ۱۹ ورزشکار برتر کشور در شهرستان رودهن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین مرحله اردوی آمادهسازی و انتخابی تیم ملی چوبکشی ایران برای حضور در بازیهای جهانی عشایر قرقیزستان با حضور ۱۹ ورزشکار برتر کشور در شهرستان رودهن برگزار شد.
این اردو با حضور ورزشکاران منتخب آقایان و بانوان و زیر نظر فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومیمحلی و با هدف ارزیابی فنی و آمادگی ملیپوشان تشکیل شد.
در این مرحله، سیده مرضیه مهدیزاده در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم به اردوی تیم ملی دعوت شد و در جمع ورزشکاران حاضر قرار گرفت.
گفتنی است وی از قهرمانان رشته مچاندازی در سطح آسیا نیز به شمار میرود و سابقه حضور در رقابتهای برونمرزی و کسب عناوین قهرمانی را در کارنامه ورزشی خود دارد.