یک مقام وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گفت: کریس دوناهو فرمانده ارشد اروپا و آفریقای ارتش آمریکا کمتر از یک سال از انتصاب خود، به دلیل اختلاف و درگیری با وزیر دفاع از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه واشنگتن اگزماینر به نقل از یک مقام پنتاگون -که به دلیل ممنوعیت صحبت از مسائل نظامی داخلی خواست نامش فاش نشود-، نوشت: کریس دوناهو (Chris Donahue) فرمانده ۵۶ ساله پنتاگون از سمت خود کناره گیری می‌کند.

دوناهو، فرمانده بعدی ستاد نیرو‌های مشترک نظامی آمریکا قلمداد می‌شد، اما اختلافاتش با پیت هگست رئیس پنتاگون، مانع از این ارتقای شغلی او شد.

کناره گیری ناگهانی این فرمانده ارشد نظامی آمریکایی به بهانه بازنشستگی در حالی صورت می‌گیرد که او آخرین سربازی بود که خاک کابل پایتخت افغانستان را در عملیات خروج نیرو‌های آمریکایی از این کشور در سال ۲۰۲۱ ترک کرد. هگست از منتقدان جدی تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای خروج از افغانستان بود.

بر اساس گزارش شبکه خبری سی بی اس نیوز، دوناهو روز سه شنبه بعد از درگیری با هگست، نامه استعفای خود را تقدیم کرد. این ژنرال چهارستاره ارتش آمریکا تازه‌ترین مورد از خروج فرماندهان ارشد آمریکایی از پنتاگون در دوره وزارت هگست است. پیش از او افرادی ماند جان فلن (John Phelan) و چارلز کیو براون روسای سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا پنتاگون را ترک کرده‌اند.

بایدن در اواخر سال ۲۰۲۴ دوناهو را برای فرماندهی نیرو‌های نظامی آمریکا در اروپا و آمریکا منصوب کرد.

در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ تاکنون چندین مقام ارشد نظامی از پست خود کناره گیری کرده‌اند.

خروج دوناهو از پنتاگون در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ تلاش می‌کند نیرو‌های آمریکایی را از اروپا خارج کند.

تارنمای هیل در این زمینه نوشت: تصمیم ترامپ به بهانه سختگیری کاخ سفید بر سر بودجه دفاعی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، قانونگذاران کنگره را نگران کرده است.

ترک پنتاگون از سوی دوناهو در حالی دومینوی خروج از مهم‌ترین نهاد نظامی آمریکا را تکمیل می‌کند که پیش از این هگست تصمیم گرفت رندی جورج رئیس ستاد ارتش را در ماه آوریل (فروردین) و شوشانا چتفیلد (Shoshana Chatfield) معاون نیروی دریایی آمریکا را در همان ماه، وادار به کناره گیری کند.