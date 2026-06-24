یادواره شهدای جامعه کارگری چهارمحال و بختیاری با هدف گرامیداشت یاد و خاطره ۲۲۰ شهید والامقام این قشر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، در این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدای کارگر، از خانواده‌های معزز شهیدان «سجاد نادری» و «معین حیدری» از شهدای جنگ رمضان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

سرهنگ جمشیدی جانشین فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان در این نشست با اشاره به نقش‌آفرینی مؤثر کارگران در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های تولید، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را نیاز ضروری جامعه امروز و عامل پایداری در برابر توطئه‌های دشمنان دانست.