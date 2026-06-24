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دبیر کل ناتو با طرح این ادعا که «دستیابی ایران به سلاح هستهای برای منطقه ویرانگر خواهد بود»، اذعان کرد: پایگاههای خود را برای عملیات خشم حماسی در دسترس آمریکا قرار دادیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مارک روته، دبیرکل ناتو در گفتوگو با فاکس نیوز در حمایت از مواضع جنگطلبانه رئیس جمهور آمریکا گفت: ترامپ دقیقاً همان کاری را که باید در مورد ایران انجام میداده، انجام داده ومسیر فعلی او به سمت توافق درست است.
دبیرکل ناتو افزود: متحدان اروپایی در حال استقرار تجهیزات نظامی در نزدیکی تنگه هرمز برای کمک به پاکسازی مین هستند.
روته از شرکت ۱۰ کشور غیرعضو ناتو در نشست سران ناتو در آنکارا خبر داد و آن را "ائتلافی علیه ۴ کشور" توصیف کرد.
او همچنین به فاکس نیوز گفت: «این اتحادی علیه چهار کشور دیگر است: چین، کره شمالی، ایران و روسیه که با هم همکاری میکنند.»
وی ابراز اطمینان کرد که ۴۲ کشور میتوانند در طول این اجلاس به «نتایج مشترکی» برسند.
در دستور کار این اجلاس، افزایش هزینههای نظامی و تولید دفاعی، تقویت سرمایهگذاری در بخش دفاعی و امنیتی و ادامه حمایت نظامی از اوکراین قرار دارد.