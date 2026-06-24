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همزمان با مقامات ایران به پاکستان، مقامات دو کشور از گسترش همکاریهای کشاورزی و دامی خبر دادند.
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به گزارش به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «بیزینس رکوردر» : این موضوع در دیدار «رانا تنویر حسین» وزیر امنیت غذایی پاکستان با «غلامرضا نوری قزلجه» وزیر جهاد کشاورزی ایران در اسلامآباد مطرح شد.
دو طرف در این نشست درباره افزایش تجارت محصولات کشاورزی، به ویژه گوشت، برنج و انبه و همچنین رفع موانع اجرایی و اداری در مسیر مبادلات دوجانبه گفتوگو کردند.
براساس بیانیه وزارت امنیت غذایی پاکستان، وزیر جهاد کشاورزی ایران در این دیدار با اشاره به علاقه تهران به واردات گوشت از پاکستان، گفته است اسلامآباد از ظرفیت لازم برای تأمین بخش بزرگی از نیاز وارداتی گوشت ایران برخوردار است.
طرف پاکستانی نیز مدعی شد: «این کشور توان پاسخ گویی به تا ۶۰ درصد از واردات گوشت ایران را دارد.»
در این دیدار همچنین توافق شد تعهدات و تفاهمات قبلی دو کشور در حوزه کشاورزی و تجارت محصولات غذایی طی دو ماه آینده وارد مرحله اجرا شود و نهادهای ذیربط برای تسریع روندها و رفع موانع تجاری همکاری نزدیکتری داشته باشند.
وزیران کشاورزی دو کشور همسایه علاوه بر تجارت محصولات غذایی، درباره گسترش همکاری در حوزههای کشاورزی، دامپروری، پژوهشهای کشاورزی و امنیت غذایی نیز گفتوگو کرده و بر تقویت همکاریهای عملی میان تهران و اسلامآباد در این بخشها تاکید داشتند.