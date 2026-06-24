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۱۲ دستگاه رمزارز غیرمجاز در دو واحد صنعتی کاشان و نجفآباد کشف و جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان، با تلاش کارشناسان این شرکت و همکاری دستگاههای نظارتی، دو واحد صنعتی در شهرستانهای کاشان و نجفآباد به دلیل استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز شناسایی شدند.
بررسیهای انجام شده نشان داد: این واحدها با بهرهگیری از برق یارانهای و همچنین دستکاری و استفاده غیرمجاز از شبکه برق، اقدام به راهاندازی و بهرهبرداری از این دستگاههای رمز ارز غیرمجاز کرده بودند.
پس از شناسایی محلهای مورد نظر، تجهیزات استخراج رمزارز جمعآوری و پرونده متخلفان برای مراحل قانونی به مراجع مربوط ارجاع شد.
صنعت برق هشدار داده است: فعالیت دستگاههای رمزارز غیرمجاز علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه، موجب افزایش بار مصرف، کاهش پایداری شبکه و تضییع حقوق سایر مشترکان میشود و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز به ویژه در بخشهای صنعتی بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد، در سطح کشور نیز کشف ماینرهای غیرمجاز به دلیل تأثیر بسیار مخرب آنها بر پایداری شبکه برق، بهطور مستمر با تلاش شرکتهای توزیع و دستگاههای نظارتی پیگیری میشود.