به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با شب تاسوعای حسینی، مردم لرستان در صد و پانزدهمین اجتماع شبانه مردمی با گرامیداشت مقام حضرت اباالفضل العباس (ع)، بر الگوگیری از وفاداری، ولایت‌مداری، ایثار و دلاوری علمدار کربلا در میدان‌های مقاومت و دفاع از وطن تأکید کردند.



شرکت‌کنندگان در این مراسم با اشاره به جایگاه والای حضرت ابوالفضل العباس (ع) در فرهنگ عاشورا، وفاداری، غیرت، ایثار و ولایت‌مداری را مهم‌ترین درس مکتب حضرت عباس (ع) برای جامعه امروز دانستند.



حاضران در این مراسم تأکید کردند تاسوعای امسال علاوه بر یادآوری رشادت‌های علمدار کربلا، یادآور دلاورمردان و فرماندهانی است که در میدان نبرد با تأسی به حضرت عباس (ع) برای دفاع از اسلام، انقلاب و وطن جانفشانی کردند.



