به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران ایست و بازرسی قطرویه هنگام کنترل جاده به یک دستگاه تریلر مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۳۳ هزار لیتر بنزین که خارج از چرخه قانونی توزیع بود شدند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانوی روانه دادسرا شد.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.