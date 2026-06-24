مساجد و حسینیه‌های شهر مسکو و دیگر جمهوری‌های مسلمان‌نشین روسیه، از جمله شهر شیعه‌نشین دربند در جنوب این کشور، همزمان با دهه اول محرم، صحنه شور و شعور حسینی و اقامه عزای سرور و سالار شهیدان است.

به گزارش سرویس بین املل خبرگزاری صداوسیما از مسکو، در آستانه عاشورای حسینی، مساجد و حسینیه‌های شهر مسکو و دیگر جمهوری‌های مسلمان‌نشین روسیه، از جمله شهر شیعه‌نشین دربند در جنوب این کشور، صحنه شور و شعور حسینی و برپایی مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است.

هزاران تن از عزاداران حسینی، با حضور در مرکز اسلامی مسکو، مسجد خاتم‌الانبیاء (ص) سفارت کشورمان، حسینیه حضرت فاطمه زهرا (س)، مسجد شیعیان مسکو، حسینیه افغانستانی‌های مقیم پایتخت، حسینیه کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در کازان و آستراخان، حسینیه امام علی (ع) سن‌پترزبورگ و نیز ده‌ها مسجد و حسینیه در مناطق مسلمان‌نشین روسیه، از جمله شهر شیعه‌نشین دربند، در مجالس عزای حضرت اباعبدالله (ع) و یاران باوفای آن حضرت حضوری پر شور و شعور دارند.

در نخستین ماه محرمی که قائد عظیم‌الشان و رهبر شهید انقلاب در میان ما نیست، عزاداران حسینی در مجالس سوگواری سالار شهیدان، یاد و نام امام شهید امت را زنده نگه‌می‌دارند.

در سخنرانی‌های مذهبی، درس‌های عملی مکتب عاشورا، که نمونه عینی آن، ایستادگی ملت ایران در مقابل جبهه ظلم و کفر، بویژه دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان است، تبیین می‌شود.

امسال همچنین در کنار برپایی مجالس عزاداری سرور و سالار شهیدان، نماد‌های مقاومت، کتب و آثار مکتوب پیشگامان ترویج فرهنگ جهاد و شهادت، از جمله امام شهید انقلاب و سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی عرضه می‌شود.

در مجتمع آموزشی پیام امام خمینی (ره) مسکو و همجوار مسجد خاتم‌الانبیاء (ص) نیز همزمان با برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان، برای کودکان و نوجوانان، کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود تا خردسالان با زبان هنر و قصه‌گویی، درس‌های قیام عاشورا و فرهنگ ایثار و مقاومت را فرابگیرند.