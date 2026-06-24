معاون صنایع‌دستی استان فارس از آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی تابستان ۱۴۰۵ در مرکز آموزش، پژوهش و نوآوری صنایع‌دستی شیراز خبر داد؛ دوره‌هایی که با هدف ترویج فرهنگ هنری و حمایت از هنرمندان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجید سلیمی، معاون صنایع‌دستی استان فارس، اعلام کرد: ثبت‌نام متقاضیان در بازه سنی ۱۸ تا ۴۵ سال، به‌صورت تفکیکی بر اساس رشته‌های هنری و هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر در مرکز آموزش صنایع‌دستی شیراز آغاز شده است.

وی با ارائه جدول زمانی دقیق برای ثبت‌نام رشته‌های مختلف، برنامه‌ریزی روزانه را به شرح زیر اعلام کرد:

شنبه ۶ تیرماه: ثبت‌نام رشته‌های گلیم‌بافی، آینه‌کاری و اصول کاربندی در مرکز آموزش.

یکشنبه ۷ تیرماه: ثبت‌نام رشته‌های ساخت ساز‌های سنتی و قلاب‌بافی در مرکز آموزش؛ همچنین ثبت‌نام رشته قلم‌زنی روی مس در دو مکان محله سنگ‌سیاه و ارگ کریم‌خانی.

دوشنبه ۸ تیرماه: پذیرش متقاضیان رشته خاتم‌سازی در محله سنگ‌سیاه و ارگ کریم‌خانی و پذیرش رشته زیورآلات سنتی در مرکز آموزش.

سه‌شنبه ۹ تیرماه: ثبت‌نام رشته منبت‌چوب در مرکز آموزش و ارگ کریم‌خانی و رشته میناکاری مس در مرکز آموزش.

چهارشنبه ۱۰ تیرماه: ثبت‌نام رشته‌های حکاکی روی سنگ، مصنوعات چرمی دست‌دوز، تذهیب و نگارگری در مرکز آموزش.

سلیمی با تأکید بر الزامات ثبت‌نام یادآور شد: متقاضیان باید با دو قطعه عکس ۳×۴ جدید و اصل و تصویر کارت ملی به محل مراجعه کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که تهیه ابزار و مواد اولیه هر رشته بر عهده خود هنرجویان خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی استان فارس در پایان با اشاره به اینکه ثبت‌نام در این کلاس‌ها رایگان است، اما ظرفیت محدودیت دارد، تأکید کرد: «اولویت با کسانی است که زودتر مراجعه کنند.»

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به آدرس زیر مراجعه کنند:

شیراز، بلوار سیبویه، جنب پمپ بنزین نوشین‌نیا، مرکز آموزش، پژوهش و نوآوری صنایع‌دستی شیراز.