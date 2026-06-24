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مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از نصب موفق سکوی اصلی طرح توسعه میدان نفتی رشادت در خلیج فارس خبر داد و گفت: ظرفیت میدان نفتی رشادت به ۳۵ هزار بشکه در روز افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمدرضا راستی از نصب موفق سکوی اصلی طرح توسعه میدان نفتی رشادت در خلیج فارس خبر داد و گفت: با تکمیل این طرح، ظرفیت تولید روزانه این میدان تا ۳۵ هزار بشکه افزایش مییابد.
وی در جزیره لاوان با بیان اینکه سکوی P ۴ میدان رشادت با وزن ۶ هزار و ۲۰۰ تن بهطور کامل به دست متخصصان داخلی طراحی، ساخته، حمل و نصب شده است، افزود: عملیات نصب این سازه عظیم دریایی با استفاده از روش فلوتاور انجام شد که نیازمند دقت بالا و شرایط مناسب دریایی است.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با تأکید بر اجرای تولید صیانتی در این میدان اظهار کرد: همزمان با افزایش تولید، روزانه ۸۰ هزار بشکه آب برای حفظ فشار مخزن و افزایش ضریب برداشت به میدان تزریق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه میدان رشادت از قدیمیترین میدانهای نفتی کشور است، گفت: تولید کنونی این میدان بین ۱۲ تا ۱۴ هزار بشکه در روز است و پیشبینی میشود با تکمیل طرح توسعه در سال ۱۴۰۶، افزایش ظرفیت جدید تولید به میزان ۳۵ هزار بشکه در روز بهطور کامل محقق شود.
راستی افزود: در قالب این طرح، ۲۰ حلقه چاه شامل ۱۰ حلقه چاه تزریقی حفاری میشود و عملیات نصب خطوط لوله، تکمیل چاهها و راهاندازی تجهیزات فرآورشی نیز در حال انجام است.
وی همچنین از ادامه توسعه میدانهای رسالت و سلمان خبر داد و گفت: بیش از ۵ میلیارد دلار فرصت سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای مناطق لاوان، رشادت، رسالت و سلمان تعریف شده است.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران تأکید کرد: اجرای این پروژهها و حفظ تولید در شرایط دشوار، حاصل توان مهندسان و متخصصان داخلی است.