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همدانیها در روز تاسوعای حسینی با حضور پر شور در آیینهای سوگواری، راه اندازی دستههای سینه زنی و زنجیر زنی عزاداری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در مکتب امامحسین (ع)، و زیر بیرق این امام شهید همه یکرنگ و یکسان هستند، بنابراین محرم هیچگاه در چارچوب تنها مراسم آیینی نگنجیده بلکه این اشک و نوحهها، زمینهای برای وحدت و همدلی جبهه انقلاب در برابر استکبار و ظالمان و دفاع از مظلومان شده است.
شیفتگان اهل بیت همه ساله با فرا رسیدن محرم، لباس عزا بر تن کرده و چهره شهر را نیز با برافراشتن پرچم عزا و نمادهای عاشورایی بر سر در منازل و میادین تغییر میدهند.
مردم در هیاتها، دستههای عزاداری و آیینهای سوگواری سیدالشهدا (ع) به عزداری پرداخته و برخی در منازل خود اقدام به برپایی مجالس عزا برای فرزند زهرا (س) میکنند.