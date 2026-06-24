معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، نسبت دادن اختلالات بانکی به بازگشایی اینترنت بین‌الملل را غیرکارشناسانه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در فضای مجازی نوشت: نسبت دادن اختلالات اخیر بانکی به بازگشایی اینترنت بین‌الملل بدون ارائه شواهد فنی، نتیجه گیری غیر قابل‌اتکا و غیر‌کارشناسانه است چرا که:

۱) سامانه‌های Core Banking این بانک‌ها و شرکت ارایه کننده خدمات به آنها اصلا به اینترنت عمومی متصل نیستند. سایر سامانه‌هایشان هم ایران اکسس هست.

۲) به طور متوسط روزانه حدود ۳۵۰ هزار رخداد امنیتی با منشأ شبکه داخلی و حدود ۲۵۰ هزار رخداد با منشأ اینترنت بین‌الملل ثبت می‌شود.

۳) در دوره محدودیت‌ها نیز بیش از ۱۰ درصد کاربران همچنان به اینترنت بین‌الملل دسترسی داشتند.

وی افزود: طرح ادعا‌های فاقد پشتوانه فنی، کمکی به شناخت ریشه واقعی رخداد‌ها و ارتقای امنیت کشور نخواهد کرد.