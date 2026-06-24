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وزیر جهاد کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی پاکستان آخرین وضع همکاریهای دو کشور را با تمرکز بر بخش کشاورزی بررسی و بر گسترش روابط دوجانبه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سفر رئیسجمهور ایران به اسلامآباد، در محل اقامت هیئت ایرانی با رانا تنویر حسین وزیر کشاورزی پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف آخرین وضع روابط تهران و اسلامآباد را با محوریت همکاریهای کشاورزی، امنیت غذایی، تبادل تجربیات و توسعه مناسبات اقتصادی در این بخش بررسی کردند و بر تقویت همکاریهای مشترک تأکید کردند.
این دیدار همزمان با سفر رسمی مسعود پزشکیان رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران به پاکستان انجام شد. این سفر که نخستین سفر خارجی رئیسجمهور ایران پس از تحولات اخیر منطقه به شمار میرود، همزمان با هشتادمین سال روابط دیپلماتیک ایران و پاکستان صورت گرفته است.
رئیسجمهور ایران در بدو ورود به اسلامآباد مورد استقبال رسمی آصف علی زرداری رئیسجمهور پاکستان و شهباز شریف نخستوزیر این کشور قرار گرفت.
مقامهای دو کشور این سفر را فرصتی برای توسعه همکاریها در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و کشاورزی ارزیابی میکنند.