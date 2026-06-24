به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ حجت الاسلام علی فرجی برحق، در حاشیه بازدید از زندان زنجان و دیدار چهره به چهره مسئولان قضایی و قضات استان با زندانیان که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: در راستای اجرای سیاست‌های قوه و تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر توجه به امور زندانیان و تعیین تکلیف زندانیان با حضور مسئولان قضایی استان و قضات استان دیدار چهره به چهره با زندانیان در سه حوزه قضایی زنجان، ابهر و خدابنده برگزار شد.

وی با تقدیر از همکاران قضایی که در صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس و تسهیل گری در اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط در ایام جنگ رمضان داشتند؛ افزود: قضات در انجام رسالت خطیر ضمن حفظ جایگاه و صلابت قضایی در جهت حفظ حرمت و تکریم مراجعین اهتمام کنند.

حجت الاسلام فرجی برحق،ادامه داد: استان زنجان در اجرای برنامه‌های ابلاغی قوه بویژه برنامه عملیاتی اقدامات موثری انجام داده است.

وی تاکید کرد: قضات در استفاده از دادرسی الکترونیکی، پابند الکترونیک، مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق مجازات و سایر ارفاقات قانونی که از برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه نیز می‌باشد اهتمام داشته باشند چرا که این امر نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه تعداد ۲۸۷ محکوم جرایم غیر عمد مالی از زندان آزاد شدند افزود: حدود ۵۰ درصد زندانیان واجد شرایط نیز در شرایط جنگ اخیر از مرخصی بهره‌مند شده‌اند.