مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به پتانسیل بالای فنی و تخصصی بدنه راهداری استان، از انعقاد هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان قرارداد در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلسه شورای اداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با هدف بررسی عملکرد سه‌ماهه، رفع چالش‌های شهرستان‌ها و اتخاذ تدابیر ویژه برای ارتقای ایمنی راه‌ها، به ریاست محمد رستگاری، مدیرکل این مجموعه و با حضور معاونان و رؤسای ادارات شهرستانی برگزار شد.

محمد رستگاری در این نشست با اشاره به پتانسیل بالای فنی و تخصصی بدنه راهداری استان، از انعقاد ۱۴۱۶ میلیارد تومان قرارداد در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و این حجم از فعالیت را نشان‌دهنده چابکی و پویایی این مجموعه دانست.

وی با تاکید بر اینکه حفظ جان مردم اولویت اول و خط قرمز این اداره کل است، تصریح کرد: رؤسای ادارات شهرستان‌ها موظفند به محض مشاهده هرگونه نقص یا مخاطره جدی در جاده‌ها، مراتب را فوراً با معاونت راهداری هماهنگ کرده و به صورت اضطراری نسبت به رفع آن اقدام کنند. در محور‌های مواصلاتی استان دیگر نباید شاهد وجود چاله‌های جاده‌ای باشیم.

‌مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همچنین بر ضرورت آماده‌سازی ابنیه فنی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی تاکید کرد و افزود: بازدید‌های سازه‌ای از آبرو‌ها و پل‌ها باید به طور مستمر انجام شود تا در صورت بروز بارندگی و سیلاب، هیچ‌گونه آسیب و انسدادی در مسیر‌ها رخ ندهد.

‌رستگاری با کلیدی خواندن نقش این استان در شبکه ترانزیت کشور خاطرنشان کرد: یزد یک استان قطب در حوزه حمل و نقل است؛ بنابراین کنترل‌های دوره‌ای، بازرسی مستمر از ناوگان و بررسی تخلفات احتمالی شرکت‌های حمل و نقل کالا و مسافر باید با جدیت بیشتری دنبال شود.