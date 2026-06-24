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با نزدیک شدن به اوج سوگواری محرم، کاروانهای عاشقان حسینی از جنوبغربی ایران روانهٔ حرم مطهر شدند و این بار شمار مشتاقان، رقمی چشمگیر را به ثبت رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان،در تشریح آخرین وضعیت تردد مرزی اعلام کرد که تا این لحظه، ۲۰ هزار زائر از دو گذرگاه اصلی این استان، راهی نجف و کربلا شدهاند.
ولیالله حیاتی عنوان کرد: از این تعداد، سهم مرز شلمچه با ۱۴ هزار نفر، پررونقترین گذرگاه خروجی بوده و ۶ هزار نفر نیز از مسیر چذابه عازم عتبات شدهاند.
وی با تأکید بر آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی، افزود: همهٔ ظرفیتهای پشتیبانی و امنیتی استان بهکار گرفته شده تا زائران در آرامش و بدون دغدغه، مسیر اشک و دعا را پشت سر بگذارند و سفری بینقص را تجربه کنند.
این موج عظیم عزیمت، همزمان با اوج گیری برنامههای عزاداری در خوزستان، نشان از شور بینظیر عاشقان اهلبیت (ع) دارد که این روزها، مرزها را به پلهای وصل میان زمین و آسمان تبدیل کردهاند.