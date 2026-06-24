سفر یک‌روزه رئیس‌جمهور ایران به پاکستان، با مجموعه‌ای از دیدار‌های فشرده سیاسی و امنیتی، پیامی روشن از عزم دو کشور برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و تقویت ثبات منطقه‌ای به همراه داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، مسعود پزشکیان که به دعوت مقامات پاکستانی و با هدف قدردانی از نقش اسلام‌آباد در پیشبرد روند تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به پاکستان سفر کرده بود، در بدو ورود با استقبال رسمی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر پاکستان روبه‌رو شد؛ استقبالی که با اسکورت جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان و مراسم رسمی همراه بود.

رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار‌های جداگانه با آصف علی زرداری، شهباز شریف و فیلد مارشال عاصم منیر، ضمن قدردانی از حمایت‌های پاکستان، بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تقویت وحدت جهان اسلام تأکید کرد.

در نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه نیز دو طرف با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری، همکاری‌های بانکی و ترانزیتی و پیگیری توافق‌های پیشین، بر آغاز فصل تازه‌ای از روابط تهران و اسلام‌آباد تأکید کردند.

پزشکیان همچنین در نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر پاکستان، با قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت پاکستان، بر آمادگی ایران برای گفت‌و‌گو و صلح در چارچوب حقوق بین‌الملل تأکید کرد و در عین حال، توان دفاعی کشور را غیرقابل مذاکره دانست.

اعطای دکترای افتخاری جراحی قلب به رئیس‌جمهور ایران از سوی دانشکده تخصص جراحی پاکستان نیز از دیگر بخش‌های این سفر بود؛ رویدادی که بازتابی از سوابق علمی و پزشکی وی به شمار می‌رود.

در حاشیه این سفر، موضوعات مهمی همچون احیای مسیر ریلی، توسعه پایانه‌های مرزی و گسترش همکاری‌های بندری میان ایران و پاکستان در دیدار‌های جداگانه هیئت‌های عالی رتبه دو کشور و وزاری کابینه دولت ایران و پاکستان بررسی شد. همچنین رایزنی‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی و کشاورزی، بر اراده دو کشور برای تعمیق مناسبات همه‌جانبه تأکید کرد.