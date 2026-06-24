به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بستان ۵۱.۱، هویزه ۵۰.۸، آبادان ۵۰.۶ بیشترین میزان دما در استان را داشته‌اند.

محمدسبزه زاری افزود: در این مدت میزان دما در شهر‌های رامشیر، اهواز امیدیه ۴۹.۱، ایستگاه صفی آباد دزفول و شوشتر ۴۹.۶، ایستگاه کشاورزی اهواز ۴۹.۸، گتوند و شوش ۴۹.۹ سانتی گراد ثبت شد.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه در این ۲۴ ستعت گذشته میزان دما در شهر‌های ماهشهر ۴۸.۹، شادگان ۴۸.۶، رامهرمز ۴۸.۵، آغاجاری ۴۸.۳، هفتکل ۴۷.۷، حسینیه اندیمشک ۴۷.۶، بهبهان ۴۷.۳ و مسجدسلیمان ۴۷.۲ سانتی کراد بوده است،ادامه داد: در این مدت میزان دما در شهر‌های لالی ۴۶.۲، ایذه ۴۵، هندیجان ۴۴.۸ و دزپارت ۳۸.۶، ثبت شده است.