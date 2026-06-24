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مراسم عزاداری سید الشهدا و یاران باوفایش با حضور عزاداران حسینی در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم سوگواری صبح تاسوعای حسینی همراه با قرائت زیارت عاشورا و با نوای حجت الاسلام والمسلمین رضا حیدریان و مرثیهسرایی و روضهخوانی مداحان اهلبیت ؛ سیّدحسین فتح اللهی، سیّدمحسن رسولی و کربلایی مهدی کبیرینژاد از ساعت ۹ در شبستان امام خمینی آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم علیه السلام آغاز شده و تا ساعت ۱۳ ادامه دارد
مراسم شب عاشورا هم ، امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر برگزار می شود
مراسم سوگواری صبح عاشورای حسینی همراه با قرائت زیارت عاشورا و با نوای حجت الاسلام والمسلمین استوار میمندی و مرثیهسرایی و روضهخوانی مداحان اهلبیت ؛ سیّدمصطفی موسوینژاد و حاج سعید خائفپناه از ساعت ۹ در شبستان امام خمینی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم علیه السلام آغاز می شود و تا پس از نماز ظهر و عصر ادامه دارد.
مراسم شام غریبان امام حسین (ع) و یاران با وفایش به همراه لالهگردانی خدام حرم مطهر فردا پنج شنبه چهارم تیر بعد از نماز مغرب و عشاء در این حرم مطهر برگزار می شود.