یک روز از دهه اول محرم در افغانستان به طور مشخص به حضرت عباس علمدار کربلا اختصاص دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، یک روز از دهه اول محرم در افغانستان به طور مشخص به حضرت عباس علمدار کربلا اختصاص دارد.

در این روز آیین سنتی علم کشی برگزار می‌شود.

عزاداران پارچه‌های سبز، سیاه و سرخ را به نشان پرچم حضرت عباس روی چوب‌های بلند می‌بندند و با نوحه‌خوانی و سینه زنی آن را به حرکت در می‌آورند.

اینها همه نشانه‌ای از ارادت مردم افغانستان به وفاداری و ادب حضرت عباس علیه السلام است.

این مردم افتخارشان نشستن پای درس حضرت عباس است.

حجت الاسلام سید رضا حجت از مروجان فرهنگ اهل بیت در افغانستان از ارادت همه مذاهب افغانستان به امام حسین و یاران باوفایش می‌گوید.

مراسم محرم امسال در جای جای افغانستان با شکوه بالایی برگزار شد و حکومت افغانستان هم در پی دستور وزیر کشور، در تامین امنیت همه این مراسم‌ها تلاش کرد.