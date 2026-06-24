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همزمان با افزایش انتقادها از طرح «وعده غذایی رایگان و مغذی» دولت اندونزی، موجی از تجمعات موافق و مخالف این برنامه در مناطق مختلف کشور برگزار شده است.
به گزارش به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور،همزمان با افزایش انتقادها از طرح «وعده غذایی رایگان و مغذی» دولت اندونزی، موجی از تجمعات موافق و مخالف این برنامه در مناطق مختلف کشور برگزار شده است؛ طرحی که به عنوان یکی از مهمترین برنامههای دولت «پرابوو سوبیانتو» رئیسجمهور اندونزی شناخته میشود.
صدها دانشجو در جزیره بالی با تجمع مقابل ساختمان شورای قانونگذاری منطقهای در شهر دنپاسار، خواستار بازنگری کامل در اجرای این طرح و بررسی تأثیر آن بر شرایط اقتصادی کشور شدند. معترضان از دولت و نهاد حسابرسی اندونزی خواستند با توجه به بودجه سنگین اختصاصیافته به این برنامه، تحقیقات جامعی درباره موارد احتمالی فساد و همچنین گزارشهای مربوط به مسمومیت غذایی انجام دهند.
در جاکارتا نیز هزاران دانشجو با برگزاری تجمع مقابل پارلمان اندونزی، خواستار تغییر کامل مدیریت «سازمان ملی تغذیه» شدند؛ نهادی که مسئول اجرای برنامه غذای رایگان است. این درخواست پس از بازداشت سه مقام ارشد این سازمان در پروندهای مرتبط با اتهامات فساد مطرح شد.
معترضان همچنین از دولت خواستند به جای افزایش هزینههای عمومی، برای تقویت اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی معلمان اقدام کند. شرکتکنندگان در این تجمع، طرح غذای رایگان را یکی از پروژههای پرهزینه دولت دانسته و خواستار تعلیق آن شدند.
در شهر باتام نیز دانشجویان با برگزاری راهپیمایی، خواستار ارزیابی جامع این برنامه شدند و تأکید کردند در صورت اثبات ناکارآمدی یا عدم تحقق اهداف تعیینشده، اجرای آن باید متوقف شود.
دولت اندونزی این برنامه را از ابتدای سال گذشته با هدف مقابله با سوءتغذیه و کاهش نرخ کوتاهقدی کودکان آغاز کرد. این طرح در سال جاری با بودجهای معادل ۲۱ میلیارد دلار، حدود ۸۳ میلیون نفر از جمله دانشآموزان و زنان باردار را تحت پوشش قرار میدهد.
در مقابل، گروههایی از کارکنان آشپزخانههای مرتبط با این طرح و برخی شهروندان در شهرهای مختلف با برگزاری تجمعات حمایتی، خواستار ادامه اجرای آن شدند. آنان معتقدند این برنامه علاوه بر تأمین غذای اقشار هدف، به رونق اقتصاد محلی و حمایت از کشاورزان نیز کمک کرده است.
حامیان طرح تأکید دارند خرید گسترده محصولات کشاورزی داخلی برای تهیه وعدههای غذایی، موجب افزایش تقاضا و بهبود درآمد تولیدکنندگان محلی شده و توقف آن میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.